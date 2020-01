Das Schultheater am Herta-Reich-Gymnasium Mürzzuschlag bringt heuer Johann Nepomuk Nestroys "Einen Jux will er sich machen" auf die Bühne.

40 Schülerinnen und Schüler bringen heuer Nestroys "Jux" auf die Bühne © KK

Das traditionsreiche Schülertheater am Gymnasium Mürzzuschlag bringt heuer Johann Nestroys beliebte Posse „Einen Jux will er sich machen“ zur Aufführung. Die gesamte Produktion - Dramaturgie, Bühnenbild, Kostüme, Musik, Technik und Öffentlichkeitsarbeit - wird dabei von den Schülern gemeinsam mit ihren betreuenden Lehrern erarbeitet und umgesetzt. 40 Schülerinnen und Schüler haben gemeinsam mit sieben Lehrpersonen ein halbes Jahr an der Umsetzung gearbeitet.