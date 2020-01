Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos kam es am Mittwochvormittag auf der B 72 in Krieglach © FF Krieglach

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos kam es am Mittwochvormittag auf der B 72 in Krieglach. Auf der Umfahrungsstraße in Richtung Alpl waren die beiden Fahrzeuge im Bereich einer Kreuzung miteinander kollidiert. Als die Freiwillige Feuerwehr Krieglach am Unfallort eintraf, stellte sich heraus, dass sich noch eine verletzte Person in einem der beiden verunfallten Fahrzeuge befand und eingeklemmt war. Die eingeklemmte Person wurde mittels Rettungsgerät befreit und an das Rote Kreuz sowie an den Notarzt übergeben.