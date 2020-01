Bei der Verleihung des „Austrian Wedding Award“ freute sich Nici Seiser aus Neuberg über den zweiten Platz in der Kategorie "Soloporträt".

Nici Seiser (Mitte) freut sich über den zweiten Platz © Seiser

Die Verleihung des „Austrian Wedding Award“ ging am Montagabend im DC Tower in Wien über die Bühne. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung, die an die herausragendsten Talente und kreativsten Köpfe der Hochzeitsbranche verliehen wird und nun bereits zum fünften Mal stattfand. Der Award soll junge Talente fördern, erfahrene Unternehmen motivieren und den Brautpaaren von morgen einen Überblick über die besten Dienstleister des Landes bieten.