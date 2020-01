Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ernst Ebner wird von den Grünen zum Rücktritt aufgefordert © Franz Pototschnig

Mit kruden Ansichten sorgt Ernst Ebner, der FPÖ-Vizebürgermeister der obersteirischen Gemeinde St. Barbara, für Aufregung. Er spricht in einem Facebook-Posting von einem "Teufelspakt", den Sebastian Kurz mit "dem Freimaurer Soros geschlossen" habe, "die Drecksarbeit lässt er von den dreckigen Lebenstötern und Umweltzerstörern, den ,Grünen‘ erledigen. Sie begrüßen den Massenmord… Sie nehmen Eltern die Kinder weg, durch außerhäusliche Zwangsarbeit für Frauen und Zwangs-Ganz-Tags-Staatserziehungsstätten für die Kinder von Geburt an. Durch hohe Steuern verunmöglichen sie die Lebensfähigkeit von Familien, machen den Menschen zum Werkzeug des rein materialistischen, antichristlichen Staatssozialismus... Sie beten die Natur an und machen den Mannesafter zu ihrem Lustobjekt…".