Harald Darer mit Büchereileiterin Petra Bauer © Heike Dobrovolny

Mit der Lesung des Mürztaler Autors Harald Darer startete die Bücherei Mürzzuschlag in ihre Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum. Darer hat bereits seinen vierten Roman im Picus-Verlag veröffentlicht, und alle vier Geschichten haben einen Bezug zum Mürztal. Der Autor las in der Mürzzuschlager Bücherei aus seinem zuletzt erschienen Roman „Blaumann“, in dem von seinen Erlebnissen und der Lehrzeit in der Schwerindustrie des Mürztals erzählt wird. Damit regte er im Publikum eine Diskussion über die Arbeiterliteratur an.