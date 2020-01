Facebook

Polizisten nahmen am Freitagabend einen 57-Jährigen fest © APA/BARBARA GINDL

Völlig außer Kontrolle geriet am Freitagabend ein Streit in einem Kapfenberger Zweifamilienhaus, wo ein 57-Jähriger durchdrehte. Er hatte bereits seine Frau und die Stieftochter bedroht, ehe kurz vor 19 Uhr die Polizei eintraf. Die Frau hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon in Sicherheit gebracht. Der 57-Jährige befand sich, gemeinsam mit drei Enkelkindern, allerdings noch im Haus. Noch während der Erstbefragung der Frau kam die Stieftochter aus dem Haus. Auch sie wurde vom 57-Jährigen attackiert, als sie ihrer Mutter zu Hilfe kam und konnte in der Folge die Flucht ergreifen.