Mariazeller Gesundheitssystem"Entweder das Gesundheitszentrum oder ein Arzt in Gußwerk"

Patrick Killmaier, der ärztliche Leiter des Gesundheitszentrums Mariazell, kann sich eine zusätzliche Arztstelle in Gußwerk nicht vorstellen.

Die Ärzte Killmaier und Griessler (2. u. 3. v. l.) mit ihrem Team © KK

Für Patrick Killmaier, den ärztlichen Leiter des Mariazeller Gesundheitszentrums, steht eines fest: „Entweder das Gesundheitszentrum oder ein Arzt in Gußwerk. Es geht nur das eine oder das andere“, kommentiert Killmaier die Aussage des Mariazeller Bürgermeisters Johann Kleinhofer in der Kleinen Zeitung, er, Kleinhofer, werde sich weiter um eine Arztstelle in Gußwerk bemühen.