Die Hilfsorganisation "Steirer helfen Steirern" hilft Steirern in Not © Kleine Zeitung

Aus dem heiteren Himmel kam im Sommer die Diagnose für Gudrun (Name von der Redaktion geändert). Sie hat Krebs. Es war ein Schock, den die mehrfache Mutter erst einmal verarbeiten musste. Nach der Diagnose stand auch schon die erste Operation an. Doch von dem notwendigen Eingriff vor einigen Wochen hat sich die Frau noch nicht ganz erholt.

Momentan lebt sie mit zwei ihrer Kinder im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, will aber noch im ersten Quartal des neuen Jahres nach Graz übersiedeln. Dort hat sie Familienanschluss, und damit die bitter benötigte Unterstützung während der anstrengenden Therapie- und Genesungszeit. Außerdem lebt dort ihr drittes Kind in der Obhut der Großeltern. Der Rückhalt der Familie gibt Gudrun Kraft, um die schweren Zeit durchzustehen und sich auf die Zukunft zu freuen.

So können Sie helfen Spenden erbeten an: IBAN AT96 2081 5000 0017 0001, Steiermärkische Sparkasse.



Infos über die Hilfsaktion und unterstützende Fälle unter: www.kleinezeitung.at/steirerhelfen.



Kontakt: steirerhelfen@kleinezeitung.at.