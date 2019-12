Einsatz in der Oberdorferstraße Pkw-Lenkerin krachte in Altpapier-Container

Eine Frau krachte in der Brucker Oberdorferstraße mit ihrem Pkw in zwei Altpapier-Container, dabei wurde sie unbestimmten Grades verletzt.

Einsatz in der Oberdorferstraße

Die Pkw-Lenkerin krachte in zwei Altpapier-Container © FF Bruck

Am Sonntagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Bruck zu einem Verkehrsunfall in der Oberdorferstraße aus. Eine Pkw-Lenkerin war dort von der Fahrbahn abgekommen und neben dem Gehweg in zwei Altpapier-Container gekracht. Notarzt und Rotes Kreuz versorgten die unbestimmten Grades verletzte Person und lieferten sie ins LKH Hochsteiermark Bruck ein, Feuerwehr und Polizei sicherten die Unfallstelle ab.