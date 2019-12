"Stille Nacht, Heilige Nacht"Ein Lied, das um die Welt ging

Am Sonntag laden die Freunde des historischen Musiktheaters zu einem Musical-Abend in die Brucker Minoritenkirche. Beginn ist um 17 Uhr.

Das Musical erinnert an die Entstehung des Liedes „Stille Nacht“ © Freunde des historischen Musiktheaters

Am 24. Dezember 1818 wurde das Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ zum ersten Mal in der Pfarrkirche St. Nicola in Oberndorf bei Salzburg gesungen. Seitdem hat sich das traditionsreiche Lied über alle Kontinente verbreitet, wurde in 320 Sprachen und Dialekte übersetzt und ist für viele Familien ein fixer Bestandteil der Feierlichkeiten am Heiligen Abend. Von den ursprünglich sechs Strophen werden in der gängigen Fassung nur die erste, zweite und letzte Strophe gesungen.