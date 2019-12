Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die SHV-Umlage wird weiter steigen, die Gemeinden stöhnen jetzt schon unter der Last (Symbolfoto) © (c) APA (BARBARA GINDL)

In der Vorwoche hatten sich noch zu wenige Mandatare im Volksheim Wartberg eingefunden, im zweiten Anlauf klappte es nun doch. So konnte der Sozialhilfeverband Bruck-Mürzzuschlag am Dienstagabend sein Budget für das kommende Jahr mit großer Mehrheit – nämlich mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP – beschließen.