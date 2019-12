Facebook

An 20 steirische Betriebe wurde diese Auszeichnung diesmal vergeben © LFV Franz Fink

In der Grazer Burg fand am Montagabend die Verleihung des Awards „Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber“ statt. An 20 steirische Betriebe wurde diese Auszeichnung diesmal vergeben, damit verfügt die Steiermark nun über 254 Unternehmen, denen diese Anerkennung bislang zuteil wurde. Freuen durften sich auch zwei Betriebe aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, so etwa die Prisys GmbH aus Oberaich, die im Bereich der Forsttechnik und des Land- und Sondermaschinenbaus tätig ist. Geschäftsführer Rudolf Pretzler ist seit seiner Jugendzeit aktives Mitglied der Feuerwehr Oberaich und unterstützt diese seit Jahrzehnten wo es nur geht. Beim Rüsthausbau entwarf er einen speziellen hydraulischen Befülldeckel für die Hackschnitzelanlage und stellte diesen kostenfrei zur Verfügung.