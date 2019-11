Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Reithofer, Gerlinde Perner und Rudolf Hofbauer © MM

Als der kleine Peter Rosegger am Heiligen Abend 1855 zum Einkaufen geschickt wird, legt er auf dem Weg nach Langenwang den literarischen Grundstein für sein Werk „Als ich Christtagsfreude holen ging“. Die Strecke zum heutigen Roseggerbrunnen beim Siglhof nehmen auch heuer wieder rund 600 Wanderfreunde in Angriff, wenn die Gemeinde Langenwang am 22. Dezember zur 30. Auflage der Christtagsfreude-Wanderung lädt.