Traditionsbewerb„Freiheitskämpfer“ gewinnen Jubiläumsturnier der Streaking Monkeys

Das zehnte Turnier der Streaking Monkeys ging an die „Andreas Hofer Freiheitskämpfer“ © Streaking MONKEYS

Es ist bereits lieb gewonnene Tradition, dass sich Ende November Fußballer aus dem ganzen Mürztal in der Sporthalle Pogier treffen, um am Turnier der Streaking Monkeys teilzunehmen. In Gedenken an den 2013 verstorbenen Mario Auer wird dabei Jahr für Jahr für den guten Zweck gekickt, wird der gesamte Gewinn doch stets an die steirische Leukämiehilfe übergeben. Im Rahmen des zehnten Turniers kam es nun zum abermaligen Aufeinandertreffen in Pogier, wo viele spannende Duelle auf dem Programm standen. Am Ende des Tages setzte sich das Team Andreas Hofer Freiheitskämpfer vor Phönix Mürzzuschlag, den Magic Kickers sowie Costi und Sportfreunde durch, insgesamt waren 20 Teams am Start.