Hans Aigner (3. v. l.) freute sich über den Besucher aus der Landwirtschaftskammer © Martina Pachernegg

In der Fleischerei Aigner in Aflenz war am Freitag allerhand los. Bezirksbäuerin Elisabeth Hörmann kam gemeinsam mit zwei Seminarbäuerinnen, Fachberaterin Barbara Kiendlsperger und Kammerobmann Hans Madertoner ins Geschäft und animierten Besucher zum Verkosten des selbst gemachten Rindfleischsalates.