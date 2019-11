Facebook

Ernst und Alexandra Achatz wollen mit der Hochschwab-Rösterei auch einen Beitrag zum Aufschwung des Ortes leisten © Ulf Tomaschek

Das Warten der Kaffeeliebhaber hat ein Ende, denn am 22. November ist es soweit: Ernst und Alexandra Achatz eröffnen am Kasseckerplatzl in Aflenz Kurort, im ehemaligen Tourismusbüro, ihre Hochschwab-Rösterei. „Die Idee dazu habe ich schon seit drei, vier Jahren“, sagt Ernst Achatz. Nach diversen Kursen bei der österreichischen Barista-Queen Johanna Wechselberger (Vienna School of Coffee) hat er diese Idee nun in die Tat umgesetzt. Kaffee, geröstet aus direkt gehandeltem Rohkaffe aus acht Ländern, bietet die Hochschwab-Rösterei an – zum Verkauf, aber auch zum „Direkttrinken“ an der von Ernst Achatz selbst entworfenen und gebauten Theke: „Handarbeit, wie das Kaffeerösten“, meint er. Ein bisschen „schuld“ an der Eröffnung der Rösterei sind auch die Investitionen des KTM-Chefs Stefan Pierer, die Aflenz einen Aufschwung beschert haben: „Ich möchte damit auch einen Beitrag für den Ort leisten.“