Der Feuerwehrabschnitt IV übte mit 116 Personen und 27 Fahrzeugen auf dem Betriebsgelände der Voestalpine Tubulars in Kindberg.

Betriebsgelände der Voestalpine Tubulars in Kindberg wurde geübt © BFVMZ

Das Betriebsgelände der Voestalpine Tubulars in Kindberg war kürzlich Austragungsort einer großen Übung des Feuerwehrschnitts IV. Simuliert wurde dabei ein Brand in einer Halle, wobei auch fünf Personen vermisst wurden, weshalb die Alarmstufe schnell erhöht wurde. Aufgrund der Größe des Brandes reichte zudem das Hydrantennetz nicht aus, so mussten von den diversen Feuerwehren Zubringerleitungen mit 360 und 570 Meter verlegt werden.