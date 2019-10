Facebook

Heinz Fischer im Gespräch mit Anita Ziegerhofer © Bruck/Martin Meieregger

Zum vierten "Talk im Museum" in Bruck war wieder ein besonderer Gast geladen. Heinz Fischer, Bundespräsident außer Dienst, erzählte Schmankerln aus seiner 54-jährige politische Karriere.



Fast 100 Besucher verfolgten das kurzweilige Zeitzeugengespäch zwischen Universitätsprofessorin Anita Ziegerhofer und dem ehemaligen Bundespräsidenten im Brucker Stadtmuseum von Vereinsobfrau Irmengard Kainz.



Dabei erfuhr das aufmerksame Publikum auch bisher nicht so bekannte Anekdoten und Fakten aus Fischers Sozialisation und politischer Laufbahn. Zum Beispiel wissen nur wenige, dass Fischer 1994 zum Professor für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck ernannt wurde, da er seinen Professorentitel zu keiner Gelegenheit anfüht. Oder dass Fischers Mutter ihrem Sohn riet, nicht in die Politik zu gehen, sondern Koch zu lernen.

Viele Gäste, darunter viele Schüler und Professoren höherer Schulen aus Bruck und Kapfenberg, aber auch der Grazer Universitätsprofessor, der Brucker Nationalratsabgeordnetesowie die Landtagsabgeordnetenund, nutzten nach dem Dialog auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Erinnerungsfotos zu machen.