Die Freude über die Tafel ist im Kindergarten groß © Pernegg

Der Kindergarten als Lebenswelt beeinflusst die Gesundheit von Kindern, Eltern und Kindergartenteam. Es ist wichtig schon in früher Kindheit das Fundament für langfristige Gesundheit zu legen. Genau hier setzt der Kindergarten Mixnitz an. Der Schwerpunkt liegt hier nicht nur in der Waldpädagogik, Bewegung, ökologischen Nachhaltigkeit und psychosozialer Gesundheit, sondern auch in der gesunden Jause, die jeden Tag gemeinsam mit den Kindern zubereitet wird.