In einer Kurve auf der B 20 bei Thörl kam es am Montag binnen wengier Stunden gleich zwei Mal zu einem Verkehrsunfall. Beim zweiten Unfall waren ein Lkw und ein Pkw beteiligt.

Auf der B 20 kam es zu zwei Unfällen an einem Tag © FF Thörl

Kaum war am Montag, 28. Oktober, ein Einsatz auf der B20 in Thörl für die Einsatzkräfte beendet, krachte es in exakt derselben Kurve erneut. Abermals touchierte ein Auflieger eines Lkw einen Pkw und beschädigte diesen schwer.