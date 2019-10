Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr Thörl war mit zwölf Personen im Einsatz (Sujet) © APA

Zu einem Verkehrsunfall auf die B 20 wurde am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Thörl gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Fahrzeug im Bereich der Wehr in Richtung Kapfenberg in einen Unfall verursacht, dabei wurde ein Person im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr Thörl, sie war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Personen im Einsatz, befreute die verunfallte Person mittels hydraulischem Rettungsgerät und übergab sie an das Rote Kreuz. In weiterer Folge wurde das Opfer ins LKH Bruck eingeliefert.