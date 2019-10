Facebook

Der Tanzenbergtunnel war am Montagvormittag eine Stunde lang gesperrt, es gab einen umfangreichen Stau ©

Am Montag um 9.15 Uhr blieb ein Pkw im Tanzenbergtunnel in Fahrtrichtung Bruck wegen eines Defektes auf der Fahrbahn stehen. Ein hinter ihm fahrender Pkw wollte am stehenden Auto vorbeifahren. Aber in diesem Moment wurde er von einem weiteren Pkw überholt. Laut Auskunft der Autobahnpolizei Bruck krachten die beiden Fahrzeuge ineinander und wurden links und rechts an die Tunnelwand geschleudert.