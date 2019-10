Im Mürzzuschlager Bahnhofsgelände wurde am Freitag der vierte und letzte Infoblick der ÖBB eröffnet.

Am Bahnhof Mürzzuschlag

Der neue Infoblick-Turm inmitten des Mürzzuschlager Bahnhofs © ÖBB/Andreas Ebner

Er biete „Einblick und Ausblick“, meinte Gerhard Gobiet, der Projektleiter des Semmering-Basistunnels, bei der Eröffnung des Infoblicks am Bahnhof Mürzzuschlag am Freitag. Ausblick, weil der Turm eine völlig neue Sichtweise auf den Bahnhof, aber auch auf die umliegende Bergwelt vom Hocheck über das Stuhleck und die Amundsenhöhe bis hin zum Ganzstein eröffnet. Einblick, weil man vom Turm aus auch in den Pilotstollen, das künftige Portal des Semmering-Basistunnels, schauen kann.