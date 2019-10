Michael Kurath aus Wien gründete in Pernegg den Sanddornhof mit 15.000 Sträuchern.

Michael Kurath und Andreas Schopf mit einem Sanddorn © KK

Der frühere Pernegger Michael Kurath beschäftigte sich so intensiv mit dem Sanddorn, dass er von Wien wieder nach Zlatten in der Gemeinde Pernegg zurückgekehrt ist. Dort wandelte er den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern jetzt in den „Sanddornhof“ um.