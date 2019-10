Facebook

Gäste und Mitarbeiter freuen sich über den neuen Laden © SHV

Sein 15-jähriges Bestehen feierte kürzlich das Pflegeheim Grillparzerstraße in Kapfenberg-Walfersam mit einem Oktoberfest. Als besonderes Geschenk erfolgte im Zuge der Feier schließlich gemeinsam mit geladenen Ehrengästen die offizielle Eröffnung des neuen Einkaufsladens „Kleinkram“, zu der Heimleiterin Eva Schmitz und Pflegedienstleiter Gerald Milcher luden. Dieser befindet sich nun im Foyer des Hauses und wird vom Team der Lebenshilfe betrieben, das auch das hausinterne Kaffeehaus führt. So wie das Café hat auch der Laden an sechs Tagen die Woche geöffnet und stellt ab sofort täglich von 09.30 bis 19 Uhr die erste Anlaufstelle für die Bewohner dar, um Dinge des täglichen Bedarfs zu erwerben. So zählen etwa neben verschiedensten Naschereien und Getränken auch Toilettenartikel, Rätselhefte oder kleine Geschenke zum Angebot.