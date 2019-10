Facebook

Schranz (FPÖ) und Koch (SPÖ) werden sich vermutlich noch harte Duelle liefern © Ulf Tomaschek

Unter dem Titel „Spesenskandal auch in Bruck an der Mur!“, postete die Brucker FPÖ am Dienstag dieser Woche: „Wussten Sie schon, dass SPÖ-Bürgermeister Koch seine Repräsentationsspesen von 8000 Euro auf 15.000 Euro erhöht hat?“ Der Beitrag wurde mehrmals geteilt, unter anderem von den Brucker FPÖ-Spitzen Kletus Schranz und Raphael Pensl. Er wird auf Facebook auch heftig diskutiert. Die FPÖ erläutert, der Bürgermeister habe diese Erhöhung „gefinkelt in das Budget 2019 einfließen lassen und gehofft, es würde nicht auffallen“.