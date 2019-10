Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit ihren violetten Haaren hebt sich Bianca Holzmann von ihren Schlagerkollegen ab © Martina Pachernegg

Bianca Holzmann hat ihr Ziel fest vor Augen. Sie will Sängerin werden, Schlagersängerin. Mit violetten Haaren und in Latzhose behauptet sich die Bruckerin auf den Showbühnen im In- und Ausland. Seit einigen Tagen ist sie auch im österreichischen Radio zu hören. „Ich habe es gar nicht glauben können, dass mein Lied wirklich im Radio gespielt wird“, sagt Holzmann mit einem breiten Lächeln im Gesicht. In Deutschland ist ihre Debütsingle „Suche deine Träume“ schon eine Zeit lang zu hören, in Österreich hingegen erst seit wenigen Tagen. „Der österreichische Markt ist kein einfacher. Es gibt viel Konkurrenz und es ist nicht immer einfach, sich zwischen all den talentierten Künstlern zu behaupten“, erklärt Holzmann.