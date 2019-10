In kriminalistischer Kleinarbeit konnte die Polizeiinspektion Bruck mehrere Einbrüche vom heurigen Juni klären. Haupttäter ist ein 16-jähriger Brucker.

Allein an diesem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro © Polizeiinspektion Bruck

Bei einem Einbruch in eine Brucker Baufirma wurde hoher Sachschaden angerichtet: Der Täter zerschlug die Fenster des Firmengebäudes, brach die Zwischentüren auf, zerschlug Fenster und Einrichtungsgegenstände und warf Bürosessel in die Montagegrube der Werkstätte. Auch einige Bierflaschen wurden ausgetrunken und an der Einrichtung zerschlagen.