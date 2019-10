Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jürgen Wagner und Mario Almer mit "Ari" und ihrem Frauchen © Asfinag

Die eineinhalb Jahre alte Hundedame „Ari“, ein Border Collie-Schäfermischling, sorgte für einen tierischen Einsatz auf der S 6, der Semmering-Schnellstraße bei Bruck-Oberaich. „Ari“ war von zu Hause ausgerissen und hatte sich dabei auf die S 6 verirrt. „Wir haben von den Kollegen in der Verkehrsmanagementzentrale die Info bekommen, dass dort ein Hund herumläuft und sind sofort hingefahren“, erzählt Mario Almer von der Autobahnmeisterei Bruck. Gemeinsam mit seinem Kollegen Jürgen Wagner sicherte Almer zuerst die Auffahrt Oberaich und ließ dann in Folge die S 6 in beiden Richtungen sperren, weil die Hundedame dort verschreckt herumlief.