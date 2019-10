Facebook

Vertreter von Exel, Land und Stadt luden zum Spatenstich © Marco Mitterböck

Will die Stadt Kapfenberg einen Beweis für ihr umfangreiches Angebot an Industriebetrieben antreten, verweist sie gerne auf die 14 dort ansässigen Weltmarktführer. Einer davon ist Exel Composites, ein finnischer Hersteller von carbon- und glasfaserverstärkten Kunststoffprofilen – und dem Endverbraucher beispielsweise als Erzeuger von Skistöcken bekannt. Seit dem Einstieg 2005 in die damalige Faserprofil GmbH nahmen am Standort im Kapfenberger Industriepark – als Nachbar der Firma Pankl – sowohl Angebot als auch Nachfrage stetig zu, weshalb die Firma an ihre Grenzen stieß. Produziert werden dort diverse Spezialprofile für die Elektroindustrie sowie die Branchen Bahn und Papierverarbeitung, beispielsweise auch der Fensterrahmen für einen französischen Hochgeschwindigkeitszug. „Unsere Produktionshalle war voll, wir mussten sogar ein externes Lager anmieten“, sagte Firmenchef Josef Lanzmaier am Montag.