Zum 14. Musikanten- und Weisenbläsertreffen am Hubertussee in der Walstern wurde am Sonntag geladen.

© Fred Lindmoser

Am Sonntag luden die Aschbacher Weisenbläser zum 14. Musikanten- und Weisenbläsertreffen am Hubertussee in der Walstern ein. Es sah am Morgen ganz danach aus, als ob die Veranstaltung ins Wasser fallen würde. Aber nach dem feierlichen Gottesdienst mit Stadtpfarrer Christoph Pecolt in der Bruder-Klaus-Kirche, musikalisch gestaltet von der Sängerrunde "Halltal & den Aschbacher Weisenbläsern", wurde das Wetter von Minute zu Minute besser und es stellte sich ein angenehmer Herbsttag ein.