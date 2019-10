In Mürzzuschlag bieten das Wintersport-, das Brahms-, das Südbahnmuseum und das Kunsthaus ein buntes Programm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hannes Nothnagl und Barbara Habermann warten im Wintersportmuseum auf die "Lange Nacht" © Ulf Tomaschek

Am Samstagabend ist es wieder soweit: Die „Lange Nacht der Museen“, eine Veranstaltung des ORF, soll ab 18 Uhr interessiertes Publikum anlocken – ohne Angst vor einer Hemmschwelle. Auch die vier Mürzzuschlager Ausstellungswelten Brahms Museum, kunsthaus muerz, Wintersport- und Südbahnmuseum öffnen in bewährter Weise ihre Pforten und bieten auch heuer wieder ein ebenso interessantes wie abwechslungsreiches Programm an.