Siegfried Schausberger (r.) mit dem steirischen Grünen-Chef Lambert Schönleitner © Marco Mitterböck

Einen glücklichen Siegfried Schausberger, Grünen-Gemeinderat in Bruck, erwischte die Kleine Zeitung am Sonntagabend. Schließlich legte seine Partei nicht nur in Bruck von knapp 2 auf knapp 10 Prozent zu. Überall im Bezirk konnten die Grünen merklich gewinnen, ihr bestes Ergebnis fuhren sie mit 12,6 Prozent in Aflenz ein. "Ich bin stolz auf Bruck, damit konnten wir das Ergbenis von der EU-Wahl verteidigen." Vor allem das Klimathema habe demnach, so Schausberger, bei den jungen Wählern gezogen. "Auch in Kapfenberg (7,5 Prozent, Anm.), wo wir es bislang ja nicht geschafft haben, in den Gemeinderat einzuziehen."