Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine weitere Kinderkrippe soll gebaut werden © Adobe/Robert Kneschke/Symbolbild

Die Nachfrage an Kinderkrippenplätzen ist in Kindberg kaum noch zu stillen. Die Kinderbetreuungseinrichtung im Ortsteil Hadersdorf wurde vor rund drei Jahren eröffnet und ist gut ausgelastet, schon fast zu gut. „Es freut mich, dass die Bevölkerung unsere Betreuungseinrichtungen so gut annimmt. Nach einer Erhebung ist jetzt klar, dass der Bedarf an mehr Plätzen gegeben ist und wir handeln müssen“, erklärte Bürgermeister Christian Sander bei der jünsten Kindberger Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Ab dem Betreuungsjahr 2020/21 soll nun eine neue Kinderkrippe in Kindberg das Kontingent erweitern. „Wir werden das Generationenhaus in Kindberg erweitern“, so der Ortschef. Der vordere Teil des Hauses wird saniert und im hinteren Bereich wird neu gebaut und ein Lift installiert. „Zwischen acht und zehn Kindern werden dort einen Platz finden“, erklärt Sander. Künftig sollen dann in der Kinderkrippe Hadersdorf ein ganztägiger und in Kindberg ein halbtägiger Betrieb angeboten werden.