Am heutigen Sonntag wird gewählt © APA

Am heutigen Sonntag wird es ernst, dann wählt Österreich einen neuen Nationalrat und somit in weiterer Folge auch einen neuen Bundeskanzler. Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag haben 79.291 Personen die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben, steiermarkweit sind es 965.659. Gewählt werden kann in insgesamt 170 Wahllokalen im Bezirk. Die meisten hat mit 30 übrigens Bruck, gefolgt von Kapfenberg mit 28. Viele Wahllokale sperren bereits um 7 Uhr auf, ehe sie spätestens um 13 Uhr wieder zusperren.