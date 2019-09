"Fridays for Future"Die Region geht für das Klima auf die Straße

Am Freitag finden überall in der Region Aktivitäten statt, um die von Klimaaktivistin Greta Thunberg angeführte Bewegung "Fridays for Future" zu unterstützen.

© Ballguide/Pajman

Die "Fridays for Future"-Bewegung rund um die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg ist in aller Munde und erreicht am 20. September auch Österreich. Da soll, so der Plan der Veranstalter, ganz Österreich für die notwendige Kehrtwende in der Klimapolitik aufstehen: "Am 20. September starten wir die größte dezentrale Aktion für gescheite Klimapolitik, die Österreich je gesehen hat." Hintergrund ist eine Abstimmung über die Ausrufung des nationalen Klimanotstands, die der Nationalrat am 25. September behandeln wird.