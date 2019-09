Facebook

Auch auch Artistik setzt man ab sofort in der Altstadtgalerie © Martin Meieregger

Als im Jahr 1993 die Brucker Altstadtgalerie eröffnet wurde, wehte ein Hauch von Einkaufszentrum durch die Innenstadt. Es folgten mehrere Konzepte, Mieter und 2006 die Umbenennung in Volksbankgalerie, die am Donnerstag offiziell rückgängig gemacht wurde. Da stellte Investor Christian Unger jene Maßnahmen vor, in die er in den letzten fünf Monaten 350.000 Euro gesteckt hat. „Dieses Areal war lange schwierig zu bewirtschaften, deshalb habe ich mit der Wiedereröffnung eine riesengroße Freude“, sagte Bürgermeister Peter Koch.