Die Schüler bringen das Stück Anfang Oktober zur Aufführung © Gymnasium Kapfenberg

Ende Juni verabschiedete sich die Kapfenberger Theatergruppe "Slonisgarde" von ihrer Gründerin Sonja Sloniowski, die feierlich in die wohlverdiente Pension verabschiedet wurde. Doch bereits damals machten ihre Kollegen Madeleine Lenger, Sabrina Moser und Jürgen Jenisy klar, die Theatergruppe in die Zukunft führen zu wollen. Auch der Liebe für Werke Johann Nestroys bleibt man treu, weshalb die Schüler Anfang Oktober "Der Talisman" auf die Bühne bringen. Die engagierten Jugendlichen arbeiten nach der Sommerpause bereits seit der letzten Ferienwoche wieder mit Begeisterung an der Umsetzung der bekannten Komödie „Der Talisman“. "Die Stücke des bekannten Komödienschreibers zeichnen sich besonders durch einen Sprachwitz aus", sagt Lenger.