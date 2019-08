Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beide Lenker wurden ins LKH Hochsteiermark, hier der Standort Bruck, eingeliefert © Pototschnig F.

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos ereignete sich am Freitag gegen 13.30 Uhr auf der B 20 in Aflenz. Laut eigener Aussage war ein 44-Jähriger mit seinem Fahrzeug gerade von Thörl kommend in Richtung Turnau unterwegs. Dabei musste er einem Pkw ausweichen, der in eine sich dort befindliche Kreuzung einfahren wollte. Bei diesem Ausweichmanöver kollidierte der 44-Jährige schließlich mit einem auf einer Abbiegespur stehenden Pkw, gelenkt von einem 85-Jährigen. Beide Männer wurden unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Hochsteiermark eingeliefert.