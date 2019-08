Beim Wahlkampfauftakt am Freitagnachmittag ging die FPÖ, sie setzt auf bewährte Inhalte, klar auf Distanz zur ÖVP.

Mario Kunasek (l.) und Hannes Amesbauer starteten am Freitag in Bruck in den Wahlkampf © Marco Mitterböck

Am Mittwochabend hatte die SPÖ mit ihrem regionalen Wahlkampfauftakt im Brucker Eduard-Schwarz-Haus vorgelegt, am Freitagnachmittag zogen die Freiheitlichen nach. Da luden Spitzenkandidat Hannes Amesbauer und Landesparteiobmann Mario Kunasek zu einer Kundgebung auf den Brucker Hauptplatz. Hatte die SPÖ zwei Tage zuvor mit Jörg Leichtfried, Max Lercher und Michael Schickhofer auf Schlagwörter wie Glaubwürdigkeit, Chancengleichheit, Wertschätzung und Respekt gesetzt, schlugen die Vertreter der FPÖ in eine andere Kerbe.