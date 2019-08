Blutspendeaktion in Thörl

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Donnerstag kann in Thörl wieder Blut gespendet werden - Kinderbetreuung inklusive © (c) kasto - Fotolia (Matej Kastelic)

Wenn am Donnerstag am Nachmittag von 16 bis 19 Uhr aus der Volksschule Thörl Kinderlachen ertönt, hat das nichts mit einem vorgezogenen Schuljahr zu tun. Vielmehr wird an diesem Tag Blut gespendet – und zwar von den Eltern der Kleinen. Darauf hoffen zumindest Erich Lenes und Christina Payerl-Edlinger. Denn die Kindergärtnerin Payerl-Edlinger, selbst zweifache Mutter und darüber hinaus auch Obfrau der Kinderfreunde Thörl, hat Lenes, dem Blutspendereferenten des Rotes Kreuzes, eine Kinderbetreuung während des Blutspendetermins vorgeschlagen.