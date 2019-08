Vor einem Vierteljahrhundert gab die Beatles Double Group beim Brucker Stadtfest ein legendäres Konzert am Minoritenplatz. Am Samstag kehrt die Legende dorthin zurück.

The Beatles Double Group spielt am Samstag in Bruck © KK

Wenn am Samstagabend um 21 Uhr im überdachten Innenhof des Minoritencafés in Bruck - heute das "S'Kult" - die ersten Beatles-Klänge ertönen, werden bei so manchem Besucher wohl nostalgische Gefühle aufkommen. Spielte die Beatles Double Group doch vor fast exakt einem Vierteljahrhundert ebenfalls auf dem Minoritelnplatz, damals beim Brucker Stadtfest. Mit dabei sind am Samstag beim Exklusiv-Revival" mit "Paul McCartney" Christian Höller und "John Lennon" Geri Holzapfel immerhin 50 Prozent der Urformation von 1989.