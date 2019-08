800.000 Euro Straße gesperrt: Ab Montag wird der Pfaffensattel saniert

Facebook

Die Straße auf den Pfaffensattel muss saniert werden © Land Steiermark

Wegen Sanierungsarbeiten wird der Pfaffensattel, die L 117, ab Montag, den 19. August, bis voraussichtlich Ende September gesperrt. In dieser Zeit werden zwei Kilometer Fahrbahn und die 47 Jahre alte Kögelstattbrücke saniert, ein Gewölbedurchlass wird abgetragen und durch ein Wellrohr ersetzt. Insgesamt fließen rund 800.000 Euro in das Bauvorhaben bei Spital, heißt es aus dem Büro von Verkehrslandesrat Anton Lang. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über die L 407, die Feistritzsattelstraße, die B 72 (Weizer Straße), die L 130 (Schwöbingerstraße) und die L 118 (Semmering Begleitstraße). Um die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf die Sperre vorzubereiten, wurden bereits Hinweistafeln montiert, auch die Umleitung wird beschildert.