Die musikalischen Comedians Paul Pizzera und Otto Jaus sorgten in Kindberg bislang drei Mal für ein volles Haus, 2020 kommen sie wieder.

Pizzera, Bürgermeister Christian Sander & Jaus © media.con

Spätestens seit dem Lied "Jedermann" im August 2016 erobern die österreichischen Comedians Paul Pizzera und Otto Jaus als musikalisches Duo mit Nummern wie "Eine ins Leben" und "Absätze > Hauptsätze" und "Danke, gut" regelmäßig die heimischen Charts. Mit ihren Hits im Gepäck, waren Pizzera und Jaus mit ihrer "unerhört solide"-Tour im Jänner 2018 auch in Kindberg zu Gast. Dort schafften sie es, gleich zwei Mal die Sporthalle mit jeweils 1500 Besuchern auszuverkaufen. Die Gäste kamen dabei nicht nur aus ganz Österreich, sondern auch aus dem angrenzenden Deutschland, die mit einer Nächtigung in Kindberg auch die Gastfreundschaft Kindbergs in Anspruch nehmen konnten.