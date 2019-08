Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch wird umgebaut, am 19. September soll die Galerie neu eröffnet werden © Ulf Tomaschek

Es tut sich was in der Brucker Volksbankgalerie, die von Investor Christian Unger umgebaut wird und künftig Altstadtgalerie heißen soll. So entstehen im Erdgeschoß zwei neue Handelsflächen. Zum einen wird der Textildiskonter NKD vom CityCenter in die Galerie wechseln, wo auf 500 Quadratmetern einer der modernsten NKD-Shops Österreichs entstehen soll. Zum andern wird sich – mit Eingang in der Herzog-Ernst-Gasse – künftig der „Brucker Laden“ präsentieren.