Wenn am Hauptplatz in Bruck Veranstaltungen stattfinden, muss Platz geschafft werden. Deshalb sind die abstrakten Sitzgelegenheiten, die normalerweise am Brucker Hauptplatz zum Ausrasten einladen

Die lila SItze laden zum Ausruhen ein © Ulf Tomaschek

Am 27. Juli hätte das Konzert der Band "Wiener Wahnsinn" stattfinden sollen, das wegen Unwetter abgesagt wurde. Am Wochenende vom 3. August findet das Konzert "Blasmusik meets Rock" statt und am Wochenende darauf ist Murenschalk. Der Event-Sommer in Bruck ist also in vollem Gange.