Für die VP am Start: Ebner, Petritsch, Seitinger, Leitner, Spreitzhofer © MM

Mit Andreas Kühberger aus Mautern zieht die obersteirische Volkspartei in den Wahlkampf, dahinter rechnet sich auch die auf Listenplatz zwei gereihte Corinna Schwarzenberger aus Liezen Chancen auf den Einzug ins Parlament ein. Für den Bezirk Bruck-Mürzzuschlag geht sich ein Ticket voraussichtlich nicht aus, dennoch freut sich Landesrat Hans Seitinger in diesem so intensiven Wahljahr über ein „junges Team mit einer breiten Palette an Themen“.