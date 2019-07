Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Oberaich kommt es am Samstag zum großen Finale © Gerald Wabnegger

Ein Jahr ist vergangen, seit die ungarischen Enthroners aus Fehervar den Titel in Division 4 holten. Gefeiert wurde damals ausgerechnet in Oberaich, wo sich die US-Rhinos erst im Finale vor heimischer Kulisse geschlagen geben mussten. Aufgestiegen sind letztlich aber beide Teams, nun kommt es im Finale der Division 3 abermals zum Aufeinandertreffen. Die Rhinos dürfen dabei abermals auf ihre Heimstärke setzen, findet das Endspiel am 20. Juli (16 Uhr) doch erneut in Oberaich statt. "Wir sind bereit", sagt Cheftrainer Adi Zenz.