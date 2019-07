Facebook

Der Brucker Minoritenplatz © Franz Pototschnig

Das Minoritenviertel in der Brucker Innenstadt soll einer von zwei Frequenzpunkten der Innenstadtbelebung von Bruck sein. Jetzt wurde ein externes Unternehmen mit der Betreuung des Projektes betraut. Es sollen zunächst Gespräche mit zwölf Liegenschaftseigentümern geführt werden. An der externen Besetzung wie an den Kosten von 13.000 Euro stößt sich FP-Stadtrat Raphael Pensl. „Gespräche zu führen verstehe ich als Kernjob eines Politikers. So würden auch keine zusätzlichen Kosten anfallen“, so Pensl.