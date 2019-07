Facebook

Die "Loreiner" U14 jubelt über den Meistertitel © SV St. Marein-Lorenzen

Bereits zum 2. Mal in Folge gelang der U14 des SV St. Marein-Lorenzen der Meistertitel in der Gebietsliga Mürz. Während man im vergangenen Jahr ungeschlagen Meister geworden war, hatte man in der heurigen Saison mit Kindberg und Kapfenberg zwei Gegner auf Augenhöhe. Weil man man die Kondition über den Winter in der Halle perfektionierte und im Frühjahr noch ein Trainingslager in Novigrad absolvierte, konnte der Meistertitel bereits vor dem letzten Auswärtsspiel gegen Kapfenberg fixiert werden. Am Ende holte das von Andreas Neurieser und Jürgen Baumgartner trainierte Team 37 Punkte in 16 Spielen.